TV guide: Where to watch BBL|11

Australia: Channel 7 (45 matches), Foxtel and Kayo Sports (all 61 matches)

Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Burma, India, Nepal, Pakistan, Sri Lanka: Sony Pictures Sports Network

United Kingdom and Republic of Ireland: Sky Sports

Canada: ATN

Algeria, Bahrain, Chad, Djibouti, Egypt, Iran, Iraq, Jordan, Kuwait, Lebanon, Libya, Mauritania, Morocco, Oman, Palestine, Qatar, Saudi Arabia, Somalia, South Sudan, Syria, Tunisia, UAE, Yemen, Sudan: beINSports

Anguilla, Antigua & Barbuda, Aruba, The Bahamas, Barbados, Belize, Bermuda, Bonaire, British Virgin Islands, The Cayman Islands, Cuba, Curacao, Dominican Republic, Dominica, Estatius, French Guiana, Grenada, Guadeloupe, Guyana, Haiti, Jamaica, Martinique, Monserrat, Netherlands Antilles, Saba, Saint Barthelemy, Saint Eustatius, Saint Martin, Sint Maarten, St Kitts, St Lucia, St Martin, St Nevis, St Vincent, Suriname, Trinidad & Tobago, Turks & Caicos: SportsMax

Albania, Armenia, Austria, Azerbaijan, Belarus, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Georgia, Germany, Gibraltar, Greece, Hungary, Iceland, Israel, Italy, Kazakhstan, Kosovo, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Macedonia, Malta, Monaco, Montenegro, Netherlands, Poland, Romania, Russia, San Merino, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, Ukraine, Antarctica, Andorra, Faroe islands, Moldova, Norway, Portugal, Vatican city, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Bouvet Island, Heard Island, Brunei, Cambodia, China, East Timor, Hong Kong, Indonesia, Japan, Laos, Macao, Malaysia, Micronesia, Mongolia, Myanmar, New Caledonia, Philippines, Singapore, South Korea, Taiwan, Thailand, Vietnam, British Indian Ocean Territory, Christmas Island, Cocos Island, North Korea: LIVENow

New Zealand: SkyNZ

USA, Puerto Rico, Guam, American Samoa: WillowTV

Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroon, Cape Verde, Central African Republic, Chad, Congo Republic, Comoros, Democratic Republic of Congo (including Zaire), Djibouti, Equatorial Guinea (including Malabo), Eritrea, Ethiopia, Gambia, Gabon, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Ivory Coast, Kenya, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritius, Mayotte, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Reunion, Rwanda, Sao Tome and Rwanda Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, South Sudan, St Helena, Swaziland, Tanzania (including Zanzibar), The Republic of South Africa, Togo, Uganda, Zambia, Zimbabwe: SuperSport

