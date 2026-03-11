InMobi
Return to Homepage
Shop (opens new window)

Tickets

Shop (opens new window)

LIVE BLOG: Tasmania v NSW, One-Day Cup final

Jack Paynter & Will Taylor
Jack Paynter & Will Taylor

All the live action from Hobart as the Tigers and Blues face off the Dean Jones Trophy

Live

Tasmania v NSW, One-Day Cup final

One-Day Cup 2025-26 standings

Team
Matches played
M
Wins
W
Losses
L
Ties
T
No results
N/R
Net Run Rate
NRR
Deductions
Ded.
Batting Bonus
Bat
Total points
PTS
1 Tasmanian Tigers Men Tasmanian Tigers Men TAS 7 5 2 0 0 0.33 0 2 22
2 NSW Men NSW Men NSW 7 4 3 0 0 0.765 0 3 19
3 Queensland Bulls Queensland Bulls QLD 7 4 3 0 0 0.607 0 2 18
4 Western Australia Men Western Australia Men WA 7 4 3 0 0 0.127 0.5 2 17.5
5 South Australia Men South Australia Men SA 7 2 5 0 0 -0.911 0 2 10
6 Victoria Men Victoria Men VIC 7 2 5 0 0 -0.916 0 0 8

M: Matches played

W: Wins

L: Losses

T: Ties

N/R: No results

NRR: Net Run Rate

Ded.: Deductions

Bat: Batting Bonus

PTS: Total points

Related News

Cricket Australia Live App

Your No.1 destination for live cricket scores, match coverage, breaking news, video highlights and in‑depth feature stories.

label.appStore.applestore label.appStore.googlestore