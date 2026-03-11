All the live action from Hobart as the Tigers and Blues face off the Dean Jones Trophy
LIVE BLOG: Tasmania v NSW, One-Day Cup final
Jack Paynter & Will Taylor
Live
Tasmania v NSW, One-Day Cup final
One-Day Cup 2025-26 standings
|Team
|
Matches playedM
|
WinsW
|
LossesL
|
TiesT
|
No resultsN/R
|
Net Run RateNRR
|
DeductionsDed.
|
Batting BonusBat
|
Total pointsPTS
|1 Tasmanian Tigers Men TAS
|7
|5
|2
|0
|0
|0.33
|0
|2
|22
|2 NSW Men NSW
|7
|4
|3
|0
|0
|0.765
|0
|3
|19
|3 Queensland Bulls QLD
|7
|4
|3
|0
|0
|0.607
|0
|2
|18
|4 Western Australia Men WA
|7
|4
|3
|0
|0
|0.127
|0.5
|2
|17.5
|5 South Australia Men SA
|7
|2
|5
|0
|0
|-0.911
|0
|2
|10
|6 Victoria Men VIC
|7
|2
|5
|0
|0
|-0.916
|0
|0
|8
M: Matches played
W: Wins
L: Losses
T: Ties
N/R: No results
NRR: Net Run Rate
Ded.: Deductions
Bat: Batting Bonus
PTS: Total points