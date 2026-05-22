Former skipper back along with Naseem Shah and Shadab Khan for three-match series against reigning 50-over champions
Pakistan recall Babar, name three uncapped players for Australia ODIs
Pakistan have recalled Babar Azam and named three uncapped players in a squad of 16 for the three-match one-day cricket international home series against Australia starting late next week.
Wicketkeeper-batter Rohail Nazir, fast bowler Ahmed Daniyal and allrounder Arafat Minhas have played handful of T20 internationals but have been selected for the 50-over format for the first time.
Nazir and Ghazi Ghori are the two wicketkeepers in the side after Usman Khan was not considered for selection due to illness.
The three-match series begins at Rawalpindi on May 30, followed by matches at Lahore on June 2 and 4.
Left-arm fast bowler Shaheen Shah Afridi will continue to lead the side.
The selectors have recalled former skipper Babar along with fellow experienced players Naseem Shah and Shadab Khan, who were not part of the team that lost the last ODI series in Bangladesh 2-1 in March.
Regular white-ball batters Fakhar Zaman and Saim Ayub were ruled out due to injuries and will continue their rehabilitation programmes under the supervision of the PCB medical panel.
Australia have been slated to arrive in Islamabad on May 23, although players featuring in the IPL will arrive later.
Qantas Tour of Pakistan & Bangladesh 2026
Australia squad for Pakistan ODIs: Mitchell Marsh (c), Alex Carey, Nathan Ellis, Cameron Green, Josh Inglis, Matthew Kuhnemann, Marnus Labuschagne, Riley Meredith, Oliver Peake, Matthew Renshaw, Tanveer Sangha, Liam Scott, Matt Short, Billy Stanlake, Adam Zampa
Pakistan squad: Shaheen Shah Afridi (c), Salman Ali Agha (vc), Abdul Samad, Abrar Ahmed, Ahmed Daniyal, Arafat Minhas, Babar Azam, Haris Rauf, Maaz Sadaqat, Muhammad Ghazi Ghori, Naseem Shah, Rohail Nazir, Sahibzada Farhan, Shadab Khan, Shamyl Hussain, Sufyan Moqim
May 30: First ODI, Rawalpindi Stadium, 9:30pm AEST
June 2: Second ODI, Gaddafi Stadium, Lahore, 9:30pm AEST
June 4: Third ODI, Gaddafi Stadium, Lahore, 9:30pm AEST
Australia squad for Bangladesh ODIs: Mitchell Marsh (c), Xavier Bartlett, Alex Carey, Cooper Connolly, Ben Dwarshuis, Nathan Ellis, Cameron Green, Travis Head, Josh Inglis, Matthew Kuhnemann, Marnus Labuschagne, Matthew Renshaw, Tanveer Sangha, Liam Scott, Adam Zampa
June 9: First ODI, Sher-e-Bangla National Stadium, Dhaka, 3pm AEST
June 11: Second ODI, Sher-e-Bangla National Stadium, Dhaka, 3pm AEST
June 14: Third ODI, Sher-e-Bangla National Stadium, Dhaka, 3pm AEST
Australia squad for Bangladesh T20Is: Mitchell Marsh (c), Xavier Bartlett, Cooper Connolly, Tim David, Joel Davies, Nathan Ellis, Cameron Green, Aaron Hardie, Travis Head, Josh Inglis, Spencer Johnson, Matthew Kuhnemann, Riley Meredith, Josh Philippe, Matthew Renshaw, Adam Zampa
June 17: First T20I, Bir Sreshtho Flight Lieutenant Matiur Rahman Stadium, Chattogram, 6pm AEST
June 19: Second T20I, Bir Sreshtho Flight Lieutenant Matiur Rahman Stadium, Chattogram, 6pm AEST
June 21: Third T20I, Bir Sreshtho Flight Lieutenant Matiur Rahman Stadium, Chattogram, 6pm AEST
