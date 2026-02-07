InMobi
Return to Homepage
Shop (opens new window)
Shop (opens new window)

ICC Men's T20 World Cup

7 February – 8 March 2026

Matches

2

  • Live

    • View Match Centre
      ICC Men's T20 World Cup 2026 Match 2
      Live
      Scotland won the toss and elected to bowl.
      West Indies Men
      Live
      Scotland Men
      7 February 2026 7 Feb, 2026
      ICC Men's T20 World Cup 2026 Match 2 Eden Gardens, Kolkata

  • Upcoming

    • View Match Centre
      ICC Men's T20 World Cup 2026 Match 3
      Upcoming
      7 February 2026 7 Feb, 2026
      India Men
      Upcoming
      USA Men
      ICC Men's T20 World Cup 2026 Match 3 Wankhede Stadium, Mumbai
    • View Match Centre
      ICC Men's T20 World Cup 2026 Match 4
      Upcoming
      8 February 2026 8 Feb, 2026
      New Zealand Men
      Upcoming
      Afghanistan Men
      ICC Men's T20 World Cup 2026 Match 4 M.A. Chidambaram Stadium, Chennai
    • View Match Centre
      ICC Men's T20 World Cup 2026 Match 5
      Upcoming
      8 February 2026 8 Feb, 2026
      England Men
      Upcoming
      Nepal Men
      ICC Men's T20 World Cup 2026 Match 5 Wankhede Stadium, Mumbai
    • View Match Centre
      ICC Men's T20 World Cup 2026 Match 6
      Upcoming
      8 February 2026 8 Feb, 2026
      Sri Lanka Men
      Upcoming
      Ireland Men
      ICC Men's T20 World Cup 2026 Match 6 R. Premadasa Stadium, Colombo
    • View Match Centre
      ICC Men's T20 World Cup 2026 Match 7
      Upcoming
      9 February 2026 9 Feb, 2026
      Scotland Men
      Upcoming
      Italy Men
      ICC Men's T20 World Cup 2026 Match 7 Eden Gardens, Kolkata
    • View Match Centre
      ICC Men's T20 World Cup 2026 Match 8
      Upcoming
      9 February 2026 9 Feb, 2026
      Zimbabwe Men
      Upcoming
      Oman Men
      ICC Men's T20 World Cup 2026 Match 8 Sinhalese Sports Club Ground, Colombo
    • View Match Centre
      ICC Men's T20 World Cup 2026 Match 9
      Upcoming
      9 February 2026 9 Feb, 2026
      South Africa Men
      Upcoming
      Canada Men
      ICC Men's T20 World Cup 2026 Match 9 Narendra Modi Stadium, Ahmedabad
    • View Match Centre
      ICC Men's T20 World Cup 2026 Match 10
      Upcoming
      10 February 2026 10 Feb, 2026
      Netherlands Men
      Upcoming
      Namibia Men
      ICC Men's T20 World Cup 2026 Match 10 Arun Jaitley Stadium, Delhi
    • View Match Centre
      ICC Men's T20 World Cup 2026 Match 11
      Upcoming
      10 February 2026 10 Feb, 2026
      New Zealand Men
      Upcoming
      United Arab Emirates Men
      ICC Men's T20 World Cup 2026 Match 11 M.A. Chidambaram Stadium, Chennai
    • View Match Centre
      ICC Men's T20 World Cup 2026 Match 12
      Upcoming
      10 February 2026 10 Feb, 2026
      Pakistan Men
      Upcoming
      USA Men
      ICC Men's T20 World Cup 2026 Match 12 Sinhalese Sports Club Ground, Colombo
    • View Match Centre
      ICC Men's T20 World Cup 2026 Match 13
      Upcoming
      11 February 2026 11 Feb, 2026
      South Africa Men
      Upcoming
      Afghanistan Men
      ICC Men's T20 World Cup 2026 Match 13 Narendra Modi Stadium, Ahmedabad
    • View Match Centre
      ICC Men's T20 World Cup 2026 Match 14
      Upcoming
      11 February 2026 11 Feb, 2026
      Australia Men
      Upcoming
      Ireland Men
      ICC Men's T20 World Cup 2026 Match 14 R. Premadasa Stadium, Colombo

Cricket Australia Live App

Your No.1 destination for live cricket scores, match coverage, breaking news, video highlights and in‑depth feature stories.

label.appStore.applestore label.appStore.googlestore