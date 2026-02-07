ICC Men's T20 World Cup
7 February – 8 March 2026
Matches
Live
View Match CentreICC Men's T20 World Cup 2026 Match 2Scotland won the toss and elected to bowl.West Indies MenScotland Men7 February 2026 7 Feb, 2026
Upcoming
View Match CentreICC Men's T20 World Cup 2026 Match 37 February 2026 7 Feb, 2026India MenUSA Men
View Match CentreICC Men's T20 World Cup 2026 Match 48 February 2026 8 Feb, 2026New Zealand MenAfghanistan Men
View Match CentreICC Men's T20 World Cup 2026 Match 58 February 2026 8 Feb, 2026England MenNepal Men
View Match CentreICC Men's T20 World Cup 2026 Match 68 February 2026 8 Feb, 2026Sri Lanka MenIreland Men
View Match CentreICC Men's T20 World Cup 2026 Match 79 February 2026 9 Feb, 2026Scotland MenItaly Men
View Match CentreICC Men's T20 World Cup 2026 Match 89 February 2026 9 Feb, 2026Zimbabwe MenOman Men
View Match CentreICC Men's T20 World Cup 2026 Match 99 February 2026 9 Feb, 2026South Africa MenCanada Men
View Match CentreICC Men's T20 World Cup 2026 Match 1010 February 2026 10 Feb, 2026Netherlands MenNamibia Men
View Match CentreICC Men's T20 World Cup 2026 Match 1110 February 2026 10 Feb, 2026New Zealand MenUnited Arab Emirates Men
View Match CentreICC Men's T20 World Cup 2026 Match 1210 February 2026 10 Feb, 2026Pakistan MenUSA Men
View Match CentreICC Men's T20 World Cup 2026 Match 1311 February 2026 11 Feb, 2026South Africa MenAfghanistan Men
View Match CentreICC Men's T20 World Cup 2026 Match 1411 February 2026 11 Feb, 2026Australia MenIreland Men
