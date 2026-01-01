ICC Men's T20 World Cup
7 February – 8 March 2026
Standings
Round 2
Group X
|Team
|
Matches playedM
|
WinsW
|
LossesL
|
TiesT
|
No resultsN/R
|
Net Run RateNRR
|
DeductionsDed.
|
Total pointsPTS
|1 X1 X1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2 X2 X2
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3 X3 X3
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4 X4 X4
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
M: Matches played
W: Wins
L: Losses
T: Ties
N/R: No results
NRR: Net Run Rate
Ded.: Deductions
PTS: Total points
Group Y
|Team
|
Matches playedM
|
WinsW
|
LossesL
|
TiesT
|
No resultsN/R
|
Net Run RateNRR
|
DeductionsDed.
|
Total pointsPTS
|1 Y1 Y1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2 Y2 Y2
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3 Y3 Y3
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4 Y4 Y4
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Round 1
Group A
|Team
|
Matches playedM
|
WinsW
|
LossesL
|
TiesT
|
No resultsN/R
|
Net Run RateNRR
|
DeductionsDed.
|
Total pointsPTS
|1 Pakistan Men PAK
|1
|1
|0
|0
|0
|0.24
|0
|2
|2 India Men IND
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3 Namibia Men NAM
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4 USA Men USA
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|5 Netherlands Men NED
|1
|0
|1
|0
|0
|-0.24
|0
|0
Group B
|Team
|
Matches playedM
|
WinsW
|
LossesL
|
TiesT
|
No resultsN/R
|
Net Run RateNRR
|
DeductionsDed.
|
Total pointsPTS
|1 Australia Men AUS
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2 Ireland Men IRE
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3 Oman Men OMA
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4 Sri Lanka Men SL
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|5 Zimbabwe Men ZIM
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Group C
|Team
|
Matches playedM
|
WinsW
|
LossesL
|
TiesT
|
No resultsN/R
|
Net Run RateNRR
|
DeductionsDed.
|
Total pointsPTS
|1 England Men ENG
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2 Italy Men ITA
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3 Nepal Men NEP
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4 Scotland Men SCO
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|5 West Indies Men WI
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Group D
|Team
|
Matches playedM
|
WinsW
|
LossesL
|
TiesT
|
No resultsN/R
|
Net Run RateNRR
|
DeductionsDed.
|
Total pointsPTS
|1 Afghanistan Men AFG
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2 Canada Men CAN
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3 New Zealand Men NZ
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4 South Africa Men SA
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|5 United Arab Emirates Men UAE
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
