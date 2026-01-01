InMobi
ICC Men's T20 World Cup

7 February – 8 March 2026

Standings

Round 2

Group X
Team
Matches played
M
Wins
W
Losses
L
Ties
T
No results
N/R
Net Run Rate
NRR
Deductions
Ded.
Total points
PTS
1 X1 X1 X1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 X2 X2 X2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 X3 X3 X3 0 0 0 0 0 0 0 0
4 X4 X4 X4 0 0 0 0 0 0 0 0

M: Matches played

W: Wins

L: Losses

T: Ties

N/R: No results

NRR: Net Run Rate

Ded.: Deductions

PTS: Total points

Group Y
Team
Matches played
M
Wins
W
Losses
L
Ties
T
No results
N/R
Net Run Rate
NRR
Deductions
Ded.
Total points
PTS
1 Y1 Y1 Y1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Y2 Y2 Y2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Y3 Y3 Y3 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Y4 Y4 Y4 0 0 0 0 0 0 0 0

M: Matches played

W: Wins

L: Losses

T: Ties

N/R: No results

NRR: Net Run Rate

Ded.: Deductions

PTS: Total points

Round 1

Group A
Team
Matches played
M
Wins
W
Losses
L
Ties
T
No results
N/R
Net Run Rate
NRR
Deductions
Ded.
Total points
PTS
1 Pakistan Men Pakistan Men PAK 1 1 0 0 0 0.24 0 2
2 India Men India Men IND 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Namibia Men Namibia Men NAM 0 0 0 0 0 0 0 0
4 USA Men USA Men USA 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Netherlands Men Netherlands Men NED 1 0 1 0 0 -0.24 0 0

M: Matches played

W: Wins

L: Losses

T: Ties

N/R: No results

NRR: Net Run Rate

Ded.: Deductions

PTS: Total points

Group B
Team
Matches played
M
Wins
W
Losses
L
Ties
T
No results
N/R
Net Run Rate
NRR
Deductions
Ded.
Total points
PTS
1 Australia Men Australia Men AUS 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ireland Men Ireland Men IRE 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Oman Men Oman Men OMA 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Sri Lanka Men Sri Lanka Men SL 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Zimbabwe Men Zimbabwe Men ZIM 0 0 0 0 0 0 0 0

M: Matches played

W: Wins

L: Losses

T: Ties

N/R: No results

NRR: Net Run Rate

Ded.: Deductions

PTS: Total points

Group C
Team
Matches played
M
Wins
W
Losses
L
Ties
T
No results
N/R
Net Run Rate
NRR
Deductions
Ded.
Total points
PTS
1 England Men England Men ENG 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Italy Men Italy Men ITA 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Nepal Men Nepal Men NEP 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Scotland Men Scotland Men SCO 0 0 0 0 0 0 0 0
5 West Indies Men West Indies Men WI 0 0 0 0 0 0 0 0

M: Matches played

W: Wins

L: Losses

T: Ties

N/R: No results

NRR: Net Run Rate

Ded.: Deductions

PTS: Total points

Group D
Team
Matches played
M
Wins
W
Losses
L
Ties
T
No results
N/R
Net Run Rate
NRR
Deductions
Ded.
Total points
PTS
1 Afghanistan Men Afghanistan Men AFG 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Canada Men Canada Men CAN 0 0 0 0 0 0 0 0
3 New Zealand Men New Zealand Men NZ 0 0 0 0 0 0 0 0
4 South Africa Men South Africa Men SA 0 0 0 0 0 0 0 0
5 United Arab Emirates Men United Arab Emirates Men UAE 0 0 0 0 0 0 0 0

M: Matches played

W: Wins

L: Losses

T: Ties

N/R: No results

NRR: Net Run Rate

Ded.: Deductions

PTS: Total points

