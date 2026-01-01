InMobi
ICC Men's T20 World Cup

7 February – 8 March 2026

Batting - Top scorer / Runs

Player Team Runs
1 Sahibzada Farhan
Pakistan Men Pakistan Men
47
2 Scott Edwards
Netherlands Men Netherlands Men
37
3 Bas de Leede
Netherlands Men Netherlands Men
30
4 Faheem Ashraf
Pakistan Men Pakistan Men
29
5 Saim Ayub
Pakistan Men Pakistan Men
24
6 Michael Levitt
Netherlands Men Netherlands Men
24
7 Colin Ackermann
Netherlands Men Netherlands Men
20
8 Babar Azam
Pakistan Men Pakistan Men
15
9 Aryan Dutt
Netherlands Men Netherlands Men
13
10 Salman Ali Agha
Pakistan Men Pakistan Men
12

