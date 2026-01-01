ICC Men's T20 World Cup
7 February – 8 March 2026
Batting - Top scorer / Runs
|Player
|Team
|Runs
|
1
Sahibzada Farhan
Pakistan Men
|
Pakistan Men
|47
|
2
Scott Edwards
Netherlands Men
|
Netherlands Men
|37
|
3
Bas de Leede
Netherlands Men
|
Netherlands Men
|30
|
4
Faheem Ashraf
Pakistan Men
|
Pakistan Men
|29
|
5
Saim Ayub
Pakistan Men
|
Pakistan Men
|24
|
6
Michael Levitt
Netherlands Men
|
Netherlands Men
|24
|
7
Colin Ackermann
Netherlands Men
|
Netherlands Men
|20
|
8
Babar Azam
Pakistan Men
|
Pakistan Men
|15
|
9
Aryan Dutt
Netherlands Men
|
Netherlands Men
|13
|
10
Salman Ali Agha
Pakistan Men
|
Pakistan Men
|12